Офицер США рассказал, когда НАТО перестанет поставлять оружие на Украину

В настоящее время НАТО уже испытывает трудности с поставками вооружений на Украину. По мнению офицера военной разведки США Джозефа Донато, перебои в поставках возникнут уже предстоящей зимой, говорится в статье для издания The National Interest.
В настоящее время НАТО уже испытывает трудности с поставками вооружений на Украину. По мнению офицера военной разведки США Джозефа Донато, перебои в поставках возникнут уже предстоящей зимой, говорится в статье для издания The National Interest.
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