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Бастрыкин потребовал доклад по факту нападения детей мигрантов на спортивной площадке

Бастрыкин потребовал доклад по факту нападения детей мигрантов на спортивной площадке

Глава СКР обратил внимание на обращение жительницы Новосибирска.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил коллегам из Новосибирска доложить о результатах проверок по информации о противоправных действиях группы подростков-мигрантов.

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