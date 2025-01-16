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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вайсфельд о 5-матчевой победной серии «Авангарда»: «Буше более авторитетный, чем Звягин. Игроки его больше боятся»

«Ситуация в «Авангарде» похожа на то, что происходит в «Куньлуне». Там очень неплохой состав, но команда в первой части сезона играла значительно ниже возможностей собранных в ней хоккеистов.

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