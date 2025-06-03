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Царьград

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Окружить и уничтожить. Поступил приказ Верховного России по боевикам в Запорожье. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Окружить и уничтожить. Поступил приказ Верховного России по боевикам в Запорожье. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Вооружённые силы России бросились в решающий штурм в Запорожской области. Русским надоело смотреть на то, что творят украинские националисты на освобождённой территории и давно ставшей русским регионом.

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