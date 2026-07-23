Черногория: подготовка к вступлению в Евросоюз и пронатовская риторика

Правительство Черногории со второй половины июля с. г. официально «рассматривает возможность отмены безвизового режима для граждан России и Белоруссии с 1 октября 2026 года в рамках гармонизации правил с ЕС».
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