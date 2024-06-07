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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-тренер «Питтсбурга» Иванов о дружбе Малкина и Кросби: «Их объединила общая цель – Кубок Стэнли. Они поняли, что становятся сильнее, не конкурируя друг с другом»

Российский специалист Максим Иванов работал тренером по катанию в «Питтсбурге» и участвовал в двух победных Кубках Стэнли – 2016 и 2017 годов.

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