Застройщиков предложили наказать за выросшие цены на жилье

Норму прибыли девелоперов, реализующих высокомаржинальные проекты, предложили ограничить 20%. Соответствующую инициативу в письме вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину изложила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, передает агентство «Прайм».
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