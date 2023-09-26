1. Mash сообщил, что Квинси Промес устроил скандал в отделе полиции в Москве, пытаясь помочь друзьям, задержанным с подозрением на наркотическое опьянение.
Скандал с игроками и фанатами «ПСЖ», клубное ТВ «Реала» против судей, 3-я победа СКА подряд, слова Чжоу про допинг у русских фигуристов и другие новости
Комментарии
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Лена Мисько
обязательно а как иначе
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3 час.
Лена Мисько
❗️УЕФА: запрет на выступление российских футбольных клубов и сборных России по футболу старше 17 лет сохраняется до окончания конфликта на Украине.
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2 час.
Лена Мисько
Президент УЕФА Чеферин прокомментировал предложение вернуть в турниры юношеские сборные РФ🔥 «Продолжение дисквалификации УЕФА в отношении взрослых российских команд отражает стремление занять позицию против агрессии. УЕФА намерен придерживаться этой позиции до тех пор, пока не закончится конфликт и не будет восстановлен мир. Однако, запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их всестороннее развитие, но и напрямую дискриминируем их. Предоставляя детям возможность играть и соревноваться со своими сверстниками со всей Европы, мы делаем ставку на то, что будущее поколение станет более ярким и способным». Источник: «championat.com»
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2 час.
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