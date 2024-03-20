Гейша: что на самом деле значит это слово

Гейши – это уникальное социокультурное явление, которое существует уже более 400 лет. По словам американского антрополога и япониста Лайзы Дэлби, автора книги «Geisha», первыми гейшами были мужчины-актеры театра Кабуки, появившегося в Японии в XVII веке.