Общественная служба новостей

1 538 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    ...А что имЕм на выхлопе изысков моды ? Телеведущие надевают СпиНжак или жакет на исподнее, так что воротник контачит...«Один забрал друг...
  • Владимир Акулов
    Поезд  сошел  с  *рельс*-  неправильно написано  !  Поезд  сошел  с  РЕЛЬСОВ  !Baza: В Брянской ...
  • Валентина
    И хорошо это для нас или плохо?Патрушев: Внутрип...

КНДР обвинила США в неминуемом приближении ядерной войны

КНДР обвинила США в неминуемом приближении ядерной войны

Обозреватель ЦТАК по вопросам международной безопасности Чхве Чжу Хён предупредил о том, что Соединенные Штаты Америки приближают регион Корейского полуострова к ядерной войне, размещая на его территории стратегическое оружие и атомные подлодки.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх