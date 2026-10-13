Сезон в МХК «Динамо-Карелия» начался с отставки нового тренера

Молодежная хоккейная команда «Динамо-Карелия» лишилась главного тренера на самом старте чемпионата. Как отмечается в заявлении клуба, по личным причинам Александр Сырцов принял решение сложить с себя полномочия главного тренера МХК «Динамо-Карелия».
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