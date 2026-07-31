Guardian пишет о русском ударе по американскому заводу. Неужели договорняки закончились?Неужто закончились договорняки с США? Британская газета Guardian с тревогой пишет о русском ударе по американскому заводу.
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