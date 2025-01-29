Будьте сегодня добры и любимы. Мира, удачи, тепла в холода. Будьте судьбой непременно хранимы! Да что там сегодня! Будьте всегда!!! С ДОБРЫМ УТРОМ!☃️.
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Будьте сегодня добры и любимы. Мира, удачи, тепла в холода. Будьте судьбой непременно хранимы! Да что там сегодня! Будьте всегда!!! С ДОБРЫМ УТРОМ!☃️.