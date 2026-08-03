Посольство РФ: терактом в итальянском ресторане Киев хотел припугнуть итальянцев Российское посольство в Италии опубликовало собственный вариант причины совершения терак.
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Посольство РФ: терактом в итальянском ресторане Киев хотел припугнуть итальянцев Российское посольство в Италии опубликовало собственный вариант причины совершения терак.
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