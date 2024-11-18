Специалист Ющук: мошенники запрашивают «код подтверждения» доставки подарка

Эксперт по конкурентной разведке Василий Ющук предупредил, что мошенники используют новую хитроумную схему получения доступа к персональным данным, отправляя жертве подарок или букет цветов, а затем запрашивают «код подтверждения доставки».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии