RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 409 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья
    А почему у чиновников и госслужащих -70%?? От дохода, а не от средней зарплаты...Это тоже справедливо??В Мособлдуме назв...
  • Юрий Зубрин
    Бидон в состоянии только войти ...в жопу!Политик Корвин-Ми...
  • Андрей Шишинов
    Всем таким персонажам давать на ПУБЛИЧНЫХ судах 25 лет без права на УДО.В Москве задержал...

Специалист Ющук: мошенники запрашивают «код подтверждения» доставки подарка

Специалист Ющук: мошенники запрашивают «код подтверждения» доставки подарка

Эксперт по конкурентной разведке Василий Ющук предупредил, что мошенники используют новую хитроумную схему получения доступа к персональным данным, отправляя жертве подарок или букет цветов, а затем запрашивают «код подтверждения доставки».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх