Тарик Незалежко: Свободу Кононовичам! Норвежские антифашисты против украинского режима

На днях левая Норвежская партия мира и справедливости (FOR) провела пикет у посольства Украины в Осло, Норвегия в поддержку политических узников, украинских коммунистов и антифашистов братьев Михаила и Александра Кононовичей «Свободу братьям Кононовичам».
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