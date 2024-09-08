Тарик Незалежко: Свободу Кононовичам! Норвежские антифашисты против украинского режима

На днях левая Норвежская партия мира и справедливости (FOR) провела пикет у посольства Украины в Осло, Норвегия в поддержку политических узников, украинских коммунистов и антифашистов братьев Михаила и Александра Кононовичей «Свободу братьям Кононовичам».