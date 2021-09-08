Из-за роста цен на строительные материалы антимонопольная служба проверит рынки

К проведению дополнительных проверок на рынках металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров ведомство подключило все территориальные органы, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ФАС России.
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