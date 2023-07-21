В США рассказали о попытках Запада завладеть ресурсами России

СГ

Сергей Горюнов

Фрагмент моего стихотворения "Как трудно с зомби воевать".Раз в сотню лет, на протяжении веков Короток век, стареет память.Правительства из европейских городовРоссиюшку хотят ограбить. Хотят кусать они совсем не по чуть-чутьРоссии, что Господь оставил, Не понимают глупые, что им не по плечуЗря стоматолог их отправил. Остаться сами могут без зубов, Не скоро челюсть им поправятИ сворой жалкой и скулящих вечно псовСвои хвосты кусать заставят. Надеются, что у России нет уж сил, Тягаться с наглой всей ЕвропойКакой бы президент не приходилСтарались повернуться попой. Вот и теперь стараются опятьНагадить всюду и побольше, Когда от ран последний упадёт хохол, На ринг пинком отправят Польшу. Затем, коль бой нет смогут победитьРешат стрельнуть всем арсеналом, Боюсь, что могут они палку перегнутьВот нам такого не хватало. В России не хотим, такого мы концаЧтоб наше обнулить начало, Победой завершали много войн,Жаль орденов на всех нас не хватало. Пишу, чтоб сила моего стихаСтреляла в сердце силой ИскандераЧтоб совесть разума прозрела навсегдаИ с новой силой в нашей жизни расцвелаЛюбовь, надежда, вера.