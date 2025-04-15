Нива ВАЗ-2121: советская революция на колёсах

Когда в конце 1970-х годов инженеры ВАЗа представили первый серийный внедорожник с несущим кузовом, никто не предполагал, что модель под индексом 2121 станет иконой советского автопрома и останется в производстве десятилетиями.
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