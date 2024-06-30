Произведен новый обмен пленными между Россией и Украиной

Россия и Украина объявили в субботу, что они провели обмен пленными, среди которых и несколько священников, а также беспрецедентную передачу гражданских лиц, последовавшую за обменом десятками солдат в начале этой недели.
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