Клинтон предложила недовольным избирателям смириться с Трампом и Байденом

Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон заявила в эфире телепередачи Tonight Show, что недовольным избирателям, которые не хотят вновь выбирать президента исключительно из двух вариантов, придется смириться с этим.
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