Патриарх Кирилл на встрече с послом Пакистана напомнил о единстве христиан и мусульман

В Даниловом монастыре в Москве прошла встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с послом Пакистана в России Мухаммадом Халидом Джамали для укрепления и развития отношений между религиозными общинами стран.
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