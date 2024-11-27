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Байден нахамил журналисту на вопрос об Израиле

Байден нахамил журналисту на вопрос об Израиле

Президент США Джо Байден нахамил журналисту, который спросил про сделку о перемирии между Израилем и ливанским движением «Хезболла», говорится на сайте, где публикуются транскрипты пресс-пула Белого дома.

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