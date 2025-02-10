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Свежие комментарии

  • саша пупкин
    Ну кулеба, ну какой матерый человечище-дипломатище)))) Все прорюхал и слился))) Патриарх дипломатери))) мать его.Люди Трампа слили...
  • Регина Толстоброва
    Ну вот . и какие переговоры могут быть с нацистами. Взялись СВО  проводить, так бейте их до  конца.Бахмут. Люди ждут...
  • Галина Чужая
    А может это сделано специально, чтобы опять задурить нам голову и успокоить Путина, что мол мы и не собирается их при...Люди Трампа слили...

У Трампа придумали свой аналог вопроса «Чей Крым?» – для кандидатов на должности в спецслужбах

У Трампа придумали свой аналог вопроса «Чей Крым?» – для кандидатов на должности в спецслужбах

Назначенцы Трампа продолжают «чистить» американские спецслужбы. Как пишет Washington Post, администрация Трампа ввела опросник лояльности в процесс найма новых сотрудников в разведывательные агентства США.

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Комментарии
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Борис Тросницкий
А мы уже говорили- слон в посудной лавке! Ну пусть топчет!
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1 д.
наталия мезенева
Одни продажные СМИ заменят другие, а нам плевать!
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1 д.
Регина Толстоброва
Ну и свобода у них!
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22 час.
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