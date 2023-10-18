Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Евреи должны потерять образ "жертвы"

Зря    я     посмотрела       все  эти  фото и  видео    из  разбомбленного       израильскими   фашистами    госпиталя          в  Газе   - только  расстроилась  и  вся   не  эмоциях.

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Комментарии
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Olegus
Христос: «Говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское».  (Откр.  2:  8-10).
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13 час.
лл
лина любимцева
После всего,  что  израильские евреи творят сейчас в Палестине, никакие они больше не жертвы. А преступники и убийцы. Главное, вопят, что это &quot;не они ударили по больнице и единовременно убили тысячу человек&quot;...
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11 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Какие они жертвы? Нация проклятая всеми богами, без родины и рода... Их предательство, разворовывание природных ресурсов в чуждых им государствах, подчинение и уничтожение народов... Уничтожали Русских совместно с Гитлеров, но вот что то наша власть не хочет рассекретить эти документы, а стоило бы, чтобы врага и предателей знали в лицо... Это евреи принимали участие в карательных операциях находясь на службе у Гитлера против Русских, расстреливали и уничтожали пленных, партизан, проводили эксперименты в концлагерях... Так что пора давно было пролить всю правду про евреев и их злодеяния на земле Русской...
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8 час.

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