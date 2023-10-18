Евреи должны потерять образ "жертвы"

После всего, что израильские евреи творят сейчас в Палестине, никакие они больше не жертвы. А преступники и убийцы. Главное, вопят, что это "не они ударили по больнице и единовременно убили тысячу человек"...

АНГЕЛ АНГЕЛ

Какие они жертвы? Нация проклятая всеми богами, без родины и рода... Их предательство, разворовывание природных ресурсов в чуждых им государствах, подчинение и уничтожение народов... Уничтожали Русских совместно с Гитлеров, но вот что то наша власть не хочет рассекретить эти документы, а стоило бы, чтобы врага и предателей знали в лицо... Это евреи принимали участие в карательных операциях находясь на службе у Гитлера против Русских, расстреливали и уничтожали пленных, партизан, проводили эксперименты в концлагерях... Так что пора давно было пролить всю правду про евреев и их злодеяния на земле Русской...