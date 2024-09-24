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Вернувшихся с МКС космонавтов встретили в Звездном городке

Вернувшихся с МКС космонавтов встретили в Звездном городке

ИЗВЕСТИЯ Космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб ночью прибыли в Звездный городок. Их ждали представители Роскосмоса, Центра подготовки космонавтов, а также родственники и друзья, которые даже подготовили плакаты с приветствиями.

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