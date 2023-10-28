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Русская весна

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Маск смело высмеял лживую пропаганду Вашингтона (ФОТО)

Маск смело высмеял лживую пропаганду Вашингтона (ФОТО)

Пока Палестина заявляет об успехе в переговорах с компанией Starlink о поставках оборудования в сектор Газа для возобновления интернет-связи, Илон Маск смело критикует администрацию США, высмеивая её лживую пропаганду.

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