Маск смело высмеял лживую пропаганду Вашингтона (ФОТО)

Пока Палестина заявляет об успехе в переговорах с компанией Starlink о поставках оборудования в сектор Газа для возобновления интернет-связи, Илон Маск смело критикует администрацию США, высмеивая её лживую пропаганду.
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