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Царьград

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Батюшка разъяснил, к чему в православии ведет смерть совсем молодых людей и детей

Батюшка разъяснил, к чему в православии ведет смерть совсем молодых людей и детей

Почему Бог забирает сосем молодых людей и детей? Батюшка дал ответ на этот непростой вопрос.Протоиерей Андрей Ткачёв ответил на один из самых тяжёлых вопросов: почему смерть забирает молодых, детей и даже новорождённых.

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