Батюшка разъяснил, к чему в православии ведет смерть совсем молодых людей и детей

Почему Бог забирает сосем молодых людей и детей? Батюшка дал ответ на этот непростой вопрос.Протоиерей Андрей Ткачёв ответил на один из самых тяжёлых вопросов: почему смерть забирает молодых, детей и даже новорождённых.