Полковник Чернов узнал, как директор ЦРУ поговорил с главой ФСБ: "Собеседники перешли на повышенный тон"

Разговор приезжавшего в Москву главы ЦРУ должен был показать, существует ли пространство для дальнейших договорённостей между Россией и США.
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