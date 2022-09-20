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СМИ раскрыли детали соглашения о поставках российского газа в Иран

СМИ раскрыли детали соглашения о поставках российского газа в Иран

Агентство Fars, ссылаясь на отчет иранского министерства нефти, заявило, что Тегеран в рамках соглашения между «Газпромом» и Иранской национальной нефтяной компанией вскоре начнет закупать порядка 9 миллионов кубометров российского газа ежедневно.

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