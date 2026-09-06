В библиотеках Калмыкии прошли мероприятия, посвящённые создателю калмыцкой письменности

5 сентября в Калмыкии традиционно отмечается День калмыцкого языка и национальной письменности. В центре внимания празднования находится старокалмыцкая письменность «Тодо бичг» (в переводе «Ясное письмо»), созданная в 1648 году ойратским просветителем Зая-пандитой на основе старомонгольского письма.