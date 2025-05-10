Политика как он...
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Политика как она есть

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Экс-супруга Галустяна заступилась за него на фоне скандала

Экс-супруга Галустяна заступилась за него на фоне скандала

В конце апреля Михаил Галустян шокировал фанатов новостью о разводе с женой после 18 лет брака. Мирное расставание супругов тут же обросло сплетнями — поклонники убеждены, что причиной разрыва стала другая женщина.

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