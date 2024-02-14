Многие ученые выдвигают хорошо обоснованные аргументы относительно того, что во Вселенной и даже в нашей галактике должно существовать большое количество технологически развитых цивилизаций.
Почему обнаружение жизни на Марсе будет плохой новостью для человечества
Комментарии
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М
ММ
"Переход от животного к человеку произошел слишком быстро",- ага, прилетели инопланетяне и создали человека для себя в качестве рабов по добыче золота. А промежуточного звена между обезьяной и человеком не найдено!
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11 час.
ВМ
Валерий Масленников
Первоначальная жизнь могла возникнуть на планете Фуэтон, затем переместиться на Марс и Землю. Настоящее время Марс необитаемая планета. Всему свое время, любая планета живой организм, она рождается, взрослеет и умирает.
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10 час.
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