Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытности и невероятности

9 197 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Масленников
    Первоначальная жизнь могла возникнуть на планете Фуэтон, затем переместиться на Марс и Землю. Настоящее время Марс н...Почему обнаружени...
  • ММ
    "Переход от животного к человеку произошел слишком быстро",- ага, прилетели инопланетяне и создали человека для себя ...Почему обнаружени...
  • Виктор
    Какой-то малограмотный "писака" написал эту писульку. Надо обратиться к документам по самоуправлению государственных ...Почему зажиточных...

Почему обнаружение жизни на Марсе будет плохой новостью для человечества

Почему обнаружение жизни на Марсе будет плохой новостью для человечества

Многие ученые выдвигают хорошо обоснованные аргументы относительно того, что во Вселенной и даже в нашей галактике должно существовать большое количество технологически развитых цивилизаций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
ММ
&quot;Переход от животного к человеку произошел слишком быстро&quot;,- ага, прилетели инопланетяне и создали человека для себя в качестве рабов по добыче золота. А промежуточного звена между обезьяной и человеком не найдено!
Ответить
11 час.
ВМ
Валерий Масленников
Первоначальная жизнь могла возникнуть на планете Фуэтон, затем переместиться на Марс и Землю. Настоящее время Марс необитаемая планета. Всему свое время, любая планета живой организм, она рождается, взрослеет и умирает.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх