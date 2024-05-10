Елена Дмитриевна медленно подошла к своему подъезду и села отдышаться. Совсем старая стала. И ноги уже не те, что несколько лет назад.
Защитник
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Прелесть какая, Марта настоящая героиня, защитила хозяйку от охламона-племянника! Спасибо за рассказ.
Ответить
15 час.
Элеонора Коган
Отличный рассказ, Вера!!!! Марта - защитница спасла свою хозяйку от бандита племянничка. И хорошо, что у Елены Дмитриевны был наградной пистолет!!! И она не растерялась.
Ответить
13 час.
Элеонора Коган
👍👍Так держать, Елена Дмитриевна!!!!
Ответить
13 час.
Свежие комментарии