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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 164 подписчика

Защитник

Защитник

Елена Дмитриевна медленно подошла к своему подъезду и села отдышаться. Совсем старая стала. И ноги уже не те, что несколько лет назад.

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Комментарии
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ВераВерная
Прелесть какая, Марта настоящая героиня, защитила хозяйку от охламона-племянника! Спасибо за рассказ.
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15 час.
Элеонора Коган
Отличный рассказ, Вера!!!! Марта - защитница спасла свою хозяйку от бандита племянничка. И хорошо, что у Елены Дмитриевны был наградной пистолет!!! И она не растерялась.
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13 час.
Элеонора Коган
👍👍Так держать, Елена Дмитриевна!!!!
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13 час.

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