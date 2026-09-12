CNN: около 15 украинских инструкторов учат боевиков в Африке управлять дронами

Украинские специалисты по дронам развернуты в Африке, где работают инструкторами у местных боевиков. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военных и офицеров, задействованных в операциях в Мали и Ливии.
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