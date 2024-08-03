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Мэр Одессы решил прикинуться защитником русского прошлого

Мэр Одессы решил прикинуться защитником русского прошлого

@ Zuma/ТАСС Tекст: Андрей Резчиков Попытка мэра Одессы Геннадия Труханова отстоять названия улиц, носящих имена советских и российских деятелей, обернулась нападками со стороны автора инициативы по переименованию – главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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