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Директор Яроблводоканала уволен и задержан после контрольной инспекции

Директор Яроблводоканала уволен и задержан после контрольной инспекции

Директор Ярославского областного водоканала Дмитрий Зверев был уволен и впоследствии задержан правоохранительными органами по обвинению в превышении полномочий, сообщил 10 марта губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

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