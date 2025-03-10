Директор Яроблводоканала уволен и задержан после контрольной инспекции

Директор Ярославского областного водоканала Дмитрий Зверев был уволен и впоследствии задержан правоохранительными органами по обвинению в превышении полномочий, сообщил 10 марта губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.
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