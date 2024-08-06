Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Александр
    Едят и ещё как.Их руки не грязнее наших.Изгнанные мигрант...
  • Александр
    Ужасные ваххабиткиИзгнанные мигрант...
  • людмила михайлик
    Надо принимать меры для вывода мигрантов из сферы деятельности, дать работу нашим, а магазинах на кассе сидят закутан...Изгнанные мигрант...

«Страной в то время управлял грузин. Вы об этом в курсе?» В ответ — удивлённое молчание

«Страной в то время управлял грузин. Вы об этом в курсе?» В ответ — удивлённое молчание

Сегодня "разведка" будет моно-тематической. Тов. Штирлиц недавно выпустил статью "Скоро начнётся война".

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