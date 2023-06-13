Барнаульцам 14 июня отключат горячую воду до середины ночи. Список адресов

Будут проводиться работы на магистральной теплосети В Барнауле почти на сутки – с 10:00 утра 14 июня до 02:00 ночи 15 июня – ограничат подачу горячей воды жителям нескольких десятков многоквартирных домов, сообщает СГК в своем Telegram-канале.