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Барнаульцам 14 июня отключат горячую воду до середины ночи. Список адресов

Барнаульцам 14 июня отключат горячую воду до середины ночи. Список адресов

Будут проводиться работы на магистральной теплосети В Барнауле почти на сутки – с 10:00 утра 14 июня до 02:00 ночи 15 июня – ограничат подачу горячей воды жителям нескольких десятков многоквартирных домов, сообщает СГК в своем Telegram-канале.

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