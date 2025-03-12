Властям Молдовы не стоило так оскорблять свой собственный народ и в угоду ЛГБТ-трендам и своим внешним "партнёрам и спонсорам" проявлять политическую недальновидность и назначать послом в Соединенных Штатах Америки открытого гомосексуалиста, советника и координатора программ Фонда Сороса, которого нынешняя администрация США не будет долго терпеть с таким его "ярким и разноцветным" прошлым и настоя .
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