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Женский «Торонто» вылетел из плей-офф в дебютном сезоне PWHL, уступив «Миннесоте» в полуфинале (2-3 после 2-0)

Команда уступила «Миннесоте» (2-3 в серии, 1:4 в пятом матче) в полуфинале плей-офф. После первых двух матчей канадский клуб вел со счетом 2-0.

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