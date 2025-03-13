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Петербургский дневник

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На Московском вокзале в Петербурге пресечена попытка перевозки крупной партии наркотиков

На Московском вокзале в Петербурге пресечена попытка перевозки крупной партии наркотиков

На мужчине был белый тканевый пояс с пакетиками Сотрудники транспортной полиции задержали 45-летнего жителя Республики Коми, который пытался провезти на Московский железнодорожный вокзал в Санкт-Петербурге значительное количество наркотического вещества.

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