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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фрэнк Вогель о работе с Карри, Грином и Керром: «Стать частью их наследия – особенная возможность»

Фрэнк Вогель рассказал, что Стив Керр впервые предложил ему присоединиться к тренерскому штабу « Голден Стэйт » еще летом 2024 года, вскоре после ухода специалиста с поста главного тренера «Финикса».

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