Положение украинской армии на Авдеевском направлении ухудшается с каждым днем. После стремительного бегства из пригорода Донецка, ВСУ уже потеряли несколько близлежащих населенных пунктов, и продолжают отступление.
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