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Российские танки закрепились в Тоненьком и уже штурмуют Орловку

Российские танки закрепились в Тоненьком и уже штурмуют Орловку

Положение украинской армии на Авдеевском направлении ухудшается с каждым днем. После стремительного бегства из пригорода Донецка, ВСУ уже потеряли несколько близлежащих населенных пунктов, и продолжают отступление.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Храни Вас Бог, РУССКИЕ БОГАТЫРИ!
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20 час.
Nikolay Zakharov
Молодцы, только не в лоб, а обходами с флангов,образовывая котлы,залог нашего быстрого наступления,пусть бегут до Львова.
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15 час.

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