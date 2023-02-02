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Защитник «Крыльев» Барач ушел в аренду в бельгийский «Остенде»: «Хотелось бы получать больше игровой практики»

Матео Барач высказался о своем переходе из «Крыльев Советов» в «Остенде». 28-летний хорватский защитник ушел в аренду в бельгийский клуб до конца сезона.

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