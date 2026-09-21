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Новости Брянска

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В Стародубе Брянской области простились с погибшим в СВО рядовым Зубенком

В Стародубе Брянской области простились с погибшим в СВО рядовым Зубенком

Прощание прошло в Храме в честь Святого Богоявления в Стародубе, после отпевания состоялся траурный митинг и погребение в деревне Берёзовка.

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