Вашингтон, Париж, Берлин и Лондон будут поддерживать Украину – но не ради ее "победы", а ради достижения "прочного мира", пишет Le Figaro.
Le Figaro, Франция. Поматросили и бросили. Запад толкает Украину к миру с Россией
Комментарии
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лл
лина любимцева
Мы еще не знаем на что способен Трамп на самом деле... Подозреваю, что будем шокированы...
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9 час.
Светлана Ефименко
у зеленого бред сивой кобылы, но она не исполнима! исполнение его закончиться когда он будет висеть перед всем народом на висилице и будут у него живьем отрезать по органу, чтоб он прочувствовал что он с порошенко и европой погубил сколько народу! и без наркоза!
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7 час.
М
Мария
Тоже верно. Но, как ни крути, у него хотя бы нет лично своего, шкурного интереса на Украине. В отличие от Байденов и Джонсона, скупивших по половине Салорейха.
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26 мин.
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