Le Figaro, Франция. Поматросили и бросили. Запад толкает Украину к миру с Россией

Мы еще не знаем на что способен Трамп на самом деле... Подозреваю, что будем шокированы...

Светлана Ефименко

у зеленого бред сивой кобылы, но она не исполнима! исполнение его закончиться когда он будет висеть перед всем народом на висилице и будут у него живьем отрезать по органу, чтоб он прочувствовал что он с порошенко и европой погубил сколько народу! и без наркоза!