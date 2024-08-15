Российский инвестор хочет построить в астраханской портовой ОЭЗ холодильный терминал

В астраханской портовой особой экономической зоне может появиться третий резидент. Он планирует строительство холодильного терминала для развития перевозок плодовоовощной продукции и фруктов, в том числе из Ирана.
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