Trump Admin Subpoenas New York Times Reporters Over Coverage Of New Air Force One The Justice Department issued grand jury subpoenas on Friday to four New York Times reporters, ordering them to testify in Manhattan on Wednesday about stories describing security gaps in the new Air Force One.
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