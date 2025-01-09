Жители 19-ти архангельских деревень уже 2 месяца не могут попасть на приём в больницу и отрезаны от скорой помощи из-за отсутствия дороги

Жители 19-ти деревень, расположенных на левом берегу реки Пинега в Архангельской области, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой выделить средства на строительство дороги, так как они остаются оторванными от районного и областного центра.
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